WINNIPEG, MB, le 4 mars 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Terry Duguid, ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, et de Scott Gillingham, maire de Winnipeg.

Date : Mercredi 5 mars 2025



Heure : 11 h 30 [HNC]



Lieu : Station Osborne

Le point de repère le plus proche est le Masonic Memorial Centre, au 420, avenue

Corydon (« Confusion Corner »)

Winnipeg (Manitoba) R3L 0P1

*Les participants peuvent se garer dans l'aire de stationnement du Masonic Memorial Centre*

