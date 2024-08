WHITEHORSE, YT, le 20 août 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Brendan Hanley, député du Yukon, de Jasper Lamouelle, Chief Executive Officer, First Kaska, et de Chief Stephen Charlie, First Kaska.

Date : Le mercredi 21 août 2024 Heure : 9 h [HY] Lieu : Salle des médias, 1er étage

Assemblée législative du Yukon, 2071 Second Ave

Whitehorse YT Y1A 4N2

