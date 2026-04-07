VANCOUVER, BC, le 4 avril 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, et de Sarah Kirby-Yung, adjointe au maire de la Ville de Vancouver.

Date : mardi 7 avril 2026



Time: 10 h 30 (HP)



Location: parc Oak (près du site de construction, à l'extrémité sud)

900, 59e avenue Ouest

Vancouver (Colombie-Britannique) V6P 1X7

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Engagement civique et Communications, Ville de Vancouver, [email protected]