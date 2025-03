TORONTO, le 28 févr. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Développement international et député de York-Sud--Weston, et députée de Toronto‑Centre, d'Olivia Chow, mairesse de Toronto, d'Anne Marie Vaughan, présidente‑directrice générale de l'école polytechnique Humber, ainsi que de Hamdi Ali et de Zakaria Abdulle, du Centre somalien pour la culture et les loisirs.

Date : Samedi 1er mars 2025



Heure : 12 h 30 [HNE]



Lieu : Centre Barrett pour l'innovation technologique

Chemin Silver Bell Lane

Toronto (Ontario) M9W 5L7

