SAINT JOHN, NB, le 5 mars 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Wayne Long, député de Saint John-Rothesay, et de Donna Reardon, mairesse de la ville de Saint John.

Date : Le jeudi 6 mars 2025



Heure : 10 h 00 HNA



Lieu : Hôtel de ville de Saint John

Foyer à l'extérieur de la salle du Conseil (2ème étage)

15 Market Square

Saint John, Nouveau-Brunswick, E2L 4L1

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Erin White, Gestionnaire des communications, Ville de Saint John, [email protected]