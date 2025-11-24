SAINT-HYACINTHE, QC, le 21 nov. 2025 /CNW/ - Les journalistes sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure, Mme Caroline Desrochers, la ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, et la députée de Saint-Hyacinthe, Mme Chantal Soucy, feront une annonce concernant une aide financière en matière d'infrastructure.

Date : Le lundi 24 novembre 2025 Heure : 11 h 15 [HNE]

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent s'inscrire au préalable en écrivant à l'adresse [email protected] avant 9 h, le 24 novembre.

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à: Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Arslan Tifouri, Conseiller aux communications, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 763-1993, [email protected]; Relations avec les médias: Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Relation avec les médias, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418-691-2015, poste 83746, [email protected], Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et X, Site Web : Québec.ca/gouv/affaires-municipales-habitation