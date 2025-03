RICHMOND, BC, le 20 mars 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Wilson Miao, député de Richmond-Centre, de l'honorable Ravi Kahlon, ministre du Logement et des Affaires municipales, et de Mike Hurley, président du conseil d'administration du district régional de Metro Vancouver.

Date : Le vendredi 21mars 2025



Heure : 9 h (HP)



Lieu : Terrain de stationnement situé devant le bâtiment administratif

Station d'épuration de Iona Island

1000, chemin Ferguson

Richmond (Colombie-Britannique) V7B 1W7

Information pour se connecter :

Numéro sans frais pour se connecter à la rencontre depuis n'importe où en C.-B. et au Canada : 1‑800‑717‑1738

Code d'accès des participants : M028034

Les représentants des médias sont priés de se connecter 15 minutes avant la rencontre et d'avoir en main le code d'accès. Ne pas suivre ces instructions peut entraîner un retard de connexion à la rencontre pour vous ou les autres participants.

