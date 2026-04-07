QUISPAMSIS, NB, le 2 avril 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Wayne Long, Secrétaire d'État de l'Agence du revenu du Canada et Institutions financières et député de Saint John--Kennebecasis, ainsi que Libby O'Hara, mairesse de la ville de Quispamsis.

Date : Le mardi 7 avril 2026



Heure : 11 h 00 HAA



Lieu : Hôtel de ville, salle du conseil

12, Landing Court

Quispamsis, Nouveau-Brunswick E2E 4R2

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Tim Roszell, Gestionnaire des communications, Ville de Quispamsis, 506-886-9856, [email protected]