/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Ottawa/

OTTAWA, ON, le 15 août 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Jennifer McKelvie, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure, de Todd McCarthy, ministre de l'Infrastructure par intérim, de Rob Flack, ministre des Affaires municipales et du Logement, et de Robin Jones, présidente de l'Association des municipalités de l'Ontario, qui prendront la parole et s'adresseront aux médias.

Date : Dimanche 16 août 2026



Heure : Allocutions à 13 h 15





Lieu : Ottawa (Ontario)



Diffusion en direct avec sous-titrage en anglais ― Government of Ontario YouTube Channel



avec sous-titrage en français ― Chaîne YouTube du gouvernement de l'Ontario



Remarque : Les représentants des médias peuvent s'inscrire pour assister à l'événement, en envoyant un courriel à [email protected].





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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Ash Milton, Attaché de presse, Bureau du ministre, [email protected]; Ministère de l'Infrastructure, Direction générale des communications, [email protected]