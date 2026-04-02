NORTH VANCOUVER, BC, le 1er avril 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Jonathan Wilkinson, député de North Vancouver--Capilano, et de Linda Buchanan, mairesse de la Ville de North Vancouver.

Date : Jeudi 2 avril 2026



Heure : 13 h (HP)



Lieu : Parc Moodyville

759, East 3rd Street

North Vancouver (C.-B.) V7L 1G8

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Amanda Gibbs, Directrice des Communications, Ville de North Vancouver, 778-871-8594, [email protected]