MARY'S HARBOUR, NL, le 20 août 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence d'Yvonne Jones, secrétaire parlementaire du ministre des Affaires du Nord et du ministre de la Défense nationale (Défense du Nord), d'Andy Turnbull, PDG de Nunacor, de Todd Russell, président du Conseil communautaire du NunatuKavut (CCN), et d'Alton Rumbolt, maire de Mary's Harbour.

Date : Mercredi 21 août 2024 Heure : 13 h 30 HAT Lieu : Centre récréatif commémoratif Raymond C. Rumbolt

60, chemin Hillview

Mary's Harbour (Terre-Neuve-et-Labrador)

A0K 3P0

