LOWER SACKVILLE, NS, le 29 janv. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Braedon Clark, député de Sackville-Bedford-Preston, et de Allan Smith, président de la Lake District Recreation Association.

Date : Le vendredi 30 janvier 2026



Heure : 17 h HNA



Lieu : Aréna Communautaire de Sackville, mezzanine

91, rue First Lake

Lower Sackville, Nouvelle-Écosse S (B4C 2S8)

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Allan Smith, Président, Lake District Recreation Association, 902-817-3526, [email protected]