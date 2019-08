/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Labrador City/

LABRADOR CITY, NL, le 15 août 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un événement important en matière d'infrastructure en présence d'Yvonne Jones, députée de Labrador, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, de l'honorable Lisa Dempster, ministre des Affaires municipales et de l'Environnement, de Walter Parsons, vice-président des Services de transmission et des Services aux municipalités chez Nalcor Energy, et de Don Stevens, vice-président au traitement chez Tata Steel Minerals Canada.

Date : Vendredi 16 août 2019



Heure : 9 h 30 HAA



Lieu : Two Seasons Inn

96, promenade Avalon

Labrador City (Terre-Neuve-et-Labrador)

Renseignements: Emilie Simard, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique rural, 613-864-7690, emilie.simard3@canada.ca; Lynn Robinson, Affaires municipales et de l'Environnement, 709-729-5449, lynnrobinson@gov.nl.ca; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, infc.media.infc@canada.ca

