CHARLOTTETOWN, PE, le 10 févr. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Ernie Hudson, ministre des Transports et de l'Infrastructure, et de l'honorable Steven Myers, ministre du Logement, des Terres et des Communautés.

Une visite des appartements du 3e étage suivra. Le port de l'équipement de sécurité sera requis sur place.

Date : Mardi 11 février 2025 Heure : 10 h 30 (HNA) Lieu : Foyer pour aînés Beach Grove

176, chemin Beach Grove

Charlottetown (Î.-P.-É.)

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Stacey Miller, Ministère des Transports et de l'Infrastructure, 902-218- 2103, [email protected]