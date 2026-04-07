Nouvelles fournies parLogement, Infrastructures et Collectivités Canada
07 avr, 2026, 07:00 ET
IQALUIT, NU, le 4 avril 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Lori Idlout, députée de Nunavut et de Solomon Awa, maire d'Iqaluit.
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Date :
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Le mardi 7 avril 2026
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Heure :
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8 h 30 HAE
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Lieu :
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Centre des opérations d'Iqaluit, garage des Services des travaux publics
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1549, rue Sivumugiaq
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Iqaluit (Nunavut)
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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Geoffrey Byrne, Gestionnaires des Communications et du Service à la clientèle, Ville d'Iqaluit, 867-979-5619, [email protected]
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