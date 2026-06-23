/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Grand-Sault/

GRAND-SAULT, NB, le 22 juin 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Guillaume Deschênes-Thériault, député de Madawaska--Restigouche, de l'honorable Gilles LePage, ministre provincial de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de la Société de développement régional, et de Bertrand Beaulieu, maire de la Municipalité régionale de Grand-Sault.

Date : Mardi 23 juin 2026



Heure : 11 h (HAA)



Lieu : Édifice municipal

131, rue Pleasant

Grand-Sault, N.-B. E3Z 1G6

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Mary-Anne Hurley-Corbyn, Directrice des communications, Société de développement régional, Gouvernement du Nouveau-Brunswick, [email protected]; Mylène Ouellette-Poitras, Coordinatrice des communications et des événements, Municipalité régionale de Grand-Sault, [email protected]