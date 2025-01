ELMSDALE, NS, le 15 janv. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Kody Blois, député de Kings--Hants, de John A. MacDonald, député provincial de Hants East, et de Tanya Burke, directrice générale de l'East Hants Learning Association

Date : Le 16 janvier 2025 Heure : 14 h 30 HNA Lieu : Cup of Soul Café (aire de stationnement)

1-7, chemin Horne

Elmsdale (N.-É) B2S 1H9

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Gary Andrea, Conseiller en communications, Cell. : 902-456-6196, Courriel : [email protected]; Tanya Burke, Directrice générale, East Hants Learning Association, 902-883-1608, [email protected]