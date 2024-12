DAWSON CITY, YT, le 19 déc. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Brendan Hanley, député du Yukon, de Erin McQuaig, chef adjointe des Tr'ondëk Hwëch'in, et de Debbie Nagano, conseillère culturelle des Tr'ondëk Hwëch'in.

Date : Le vendredi 20 décembre 2024 Heure : 12 h 30 (HR) Lieu : Salle du conseil (pièce 201A) 1242, rue Front Dawson City (YT) Y0B 1G0

Diffusion en direct : Le public est invité à regarder l'annonce en direct sur Zoom :

https://zoom.us/j/91854453327?pwd=QO3ZwkyouVbYggA9BpuNb0ZkfaarBY.1

Numéro de la réunion : 960 7938 8902

Code d'accès : 5Lfqx8

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]