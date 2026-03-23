CORNER BROOK, NL, le 20 mars 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Kody Blois, secrétaire parlementaire du premier ministre et député de Kings--Hants, de Hal Cormier, secrétaire parlementaire du ministre des Forêts, de l'Agriculture et des Terres et député provincial de St. George's - Humber, et de Linda Chaisson, mairesse de Corner Brook.

Date : Le lundi 23 mars 2026



Heure : 14 h 30 HAT



Lieu : Centre civique de Corner Brook, salle de réunion

1, Canada Games Place

Corner Brook (Terre-Neuve-et-Labrador) A2H 6C9

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Janelle Simms, Transports et Infrastructure, 709-729-1758, 709-327-6152, [email protected]; Ryan Butt, Directeur des Communications, Ville de Corner Brook, 709-637-1662, [email protected]