CARAQUET, NB, le 8 avril 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Serge Cormier, député d'Acadie--Bathurst, de l'honorable Gilles LePage, ministre provincial de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de la Société de développement régional, et de Bernard Thériault, maire de la ville de Caraquet.

Date : Jeudi 9 avril 2026 Heure : 14 h (HAA) Lieu : Centre culturel de Caraquet

220, boul. St-Pierre Ouest

Caraquet, Nouveau-Brunswick E1W 1A5

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias: Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Mary-Anne Hurley-Corbyn, Directrice des communications, Société de développement régional, Gouvernement du Nouveau-Brunswick, [email protected]; Julie Jacob, Greffière, Ville de Caraquet, 506-726-2727, [email protected]