Nouvelles fournies parLogement, Infrastructures et Collectivités Canada
09 avr, 2026, 05:00 ET
CARAQUET, NB, le 8 avril 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Serge Cormier, député d'Acadie--Bathurst, de l'honorable Gilles LePage, ministre provincial de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de la Société de développement régional, et de Bernard Thériault, maire de la ville de Caraquet.
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Date :
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Jeudi 9 avril 2026
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Heure :
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14 h (HAA)
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Lieu :
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Centre culturel de Caraquet
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220, boul. St-Pierre Ouest
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Caraquet, Nouveau-Brunswick E1W 1A5
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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias: Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Mary-Anne Hurley-Corbyn, Directrice des communications, Société de développement régional, Gouvernement du Nouveau-Brunswick, [email protected]; Julie Jacob, Greffière, Ville de Caraquet, 506-726-2727, [email protected]
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