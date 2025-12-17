BATHURST, NB, le 16 déc. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Serge Cormier, député d'Acadie--Bathurst, de Kim Chamberlain, mairesse de la Ville de Bathurst, et de Michael Willett, président de la Commission de services régionaux Chaleur.

Date : Le mercredi 17 décembre 2025



Heure : 9 h 00 HNA



Lieu : Salle Paul Ouellette

Centre régional K.-C. Irving

14 ave Sean Couturier

Bathurst, Nouveau-Brunswick E2A 6X2

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Thomas Lizotte, Directeur des communications, Commission de services régionaux Chaleur, 506-544-5009, [email protected]