/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce du gouvernement du Canada en matière d'infrastructure à Toronto/

TORONTO, le 24 juill. 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un événement important au sujet du projet pilote Données pour les villes canadiennes (Data for Canadian Cities), en présence d'Adam Vaughan, député de Spadina-Fort York, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et de Patricia McCarney, présidente et chef de la direction du World Council on City Data.

Date : Vendredi 26 juillet 2019



Heure : 10 h 30 HAE



Lieu : Administration centrale du World Council on City Data

130, Queens Quay East, bureau 1308

Toronto (Ontario)

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Ann-Clara Vaillancourt, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-697-3778, ann-clara.vaillancourt@canada.ca; James Patava, Vice-président des Affaires publiques et des Relations internationales, World Council on City Data, 416-966-2368, James.Patava@globalcities.ca; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, infc.media.infc@canada.ca

Related Links

www.infrastructure.gc.ca