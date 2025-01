SUDBURY, ON, le 27 janv. 2025 /CNW/ - Au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, Marc G. Serré, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et Viviane Lapointe, députée de Sudbury, annonceront du financement en appui aux mesures d'adaptation aux changements climatiques dans le nord de l'Ontario. Un point de presse suivra.

Date : 29 janvier 2025

Heure : 10 h 30 (HE)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable avant 17 h (HE), le mardi 28 janvier, en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les renseignements concernant la participation seront communiqués au moment de l'inscription.

Suivez-nous sur LinkedIn

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, 343-292-6096, [email protected]; Joanna Sivasankaran, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]