/R E P R I S E -- Avis aux médias - Annonce de la ministre Joly sur le secteur spatial canadien/ English
Nouvelles fournies parAgence spatiale canadienne
18 nov, 2025, 07:00 ET
LONGUEUIL, QC, le 17 nov. 2025 /CNW/ - Le 18 novembre, l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, fera une annonce qui soulignera la vigueur et la croissance du secteur spatial canadien, tout comme l'engagement du Canada quant au renforcement et à la diversification de ses partenariats internationaux.
|
Date :
|
18 novembre 2025
|
|
|
Heure :
|
17 h 15 (HE)
|
|
|
Où :
|
Ottawa (Ontario)
Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'annonce sont priés de contacter le Bureau des relations avec les médias pour confirmer leur présence et être informés du lieu de l'annonce.
SOURCE Agence spatiale canadienne
Renseignements: Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected]; Gabrielle Landry, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]
