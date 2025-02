ST JOHN'S, NL, le 6 févr. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière de lutte contre l'itinérance en présence de l'honorable Joanne Thompson, ministre des Aînés, l'honorable John G. Abbott, ministre provincial du Logement et ministre de la Santé mentale et des Dépendances, et Doug Pawson, directeur général de End Homelessness St. John's.

Date : Le vendredi 7 février 2025 Heure : 10 h 00 [HNT] Lieu : Buckmaster's Circle Community Centre

129 rue Buckmaster's Circle

St. John's, T.-N.-L.

A1C 4V7

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Nancy Walsh, Gestionnaire des relations avec les médias, Logement Terre-Neuve-et-Labrador, Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, 709-724-3055 (bureau); 709-853-5740 (portable), [email protected]