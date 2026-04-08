MONTRÉAL, le 7 avril 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce concernant le logement en présence de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé et Céline Haytayan, adjointe parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volets intelligence artificielle, quantique, sciences et innovation)

Date : 8 avril 2026



Heure : 13 h 00 [HNE]

On demande aux représentants des médias de confirmer leur présence par courriel à l'équipe des relations avec les médias de LICC, à l'adresse suivante : [email protected].

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez-vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]