/R E P R I S E -- Avis aux médias - Annonce concernant la création de logements pour personnes qui présentent des troubles de santé mentale à Montréal/

MONTRÉAL, le 8 févr. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal et Maison St-Dominique invitent les membres des médias à l'inauguration d'un nouvel immeuble dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, à Montréal.

Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire du Québec, Chantal Rouleau, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, le directeur adjoint de la Fédération des OBNL en habitation de Montréal, Denis Lemyre, et la directrice générale de Maison St-Dominique, Marie-Maud Sylvestre Audette, prendront part à cet événement et seront disponibles pour répondre aux questions des journalistes sur place. Une visite des lieux sera également organisée pour prise d'images.

Date : Le vendredi 9 février 2024 Heure : 10 h Lieu : Maison Shelley

8041, avenue Shelley, Montréal, H1Z 3H5

Les membres des médias sont invités à confirmer leur présence

