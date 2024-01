/R E P R I S E -- Avis aux médias - Annonce concernant l'ancienne station de pompage Riverside/

MONTRÉAL, le 18 janv. 2024 /CNW/ - Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques et maire l'arrondissement du Sud-Ouest, Robert Beaudry, responsable de l'urbanisme, de la participation citoyenne et de la démocratie, Clément Blais, président des Forges de Montréal, ainsi que Mathieu Collette, forgeron-fondateur des Forges de Montréal, invitent les représentantes et les représentants des médias à une annonce concernant l'ancienne station de pompage Riverside, située dans le secteur Bridge-Bonaventure.

Anne-Marie Sigouin, conseillère d'arrondissement dans l'arrondissement du Sud-Ouest, et des représentants de la Société immobilière du Canada (SIC), ainsi que plusieurs partenaires seront également sur place.



Date : Le jeudi 18 janvier 2024

Heure : 13 h

Lieu : 227, rue Riverside

Montréal, H3C 2H9



Les représentantes et représentants des médias sont invités à confirmer leur présence à l'adresse [email protected] .

