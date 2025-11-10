/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce concernant des infrastructures de transport en commun au Nouveau‑Brunswick/ English

GRAND-SAULT, NB, le 7 nov. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Guillaume Deschênes‑Thériault, député de Madawaska--Restigouche, de Nicole Somers, présidente du Conseil d'Administration de la Commission de services régionaux Nord-Ouest (CSRNO) et mairesse de St-Quentin, et de Bruno Volpé, Premier dirigeant de la Commission de services régionaux Nord-Ouest.

Date :       

Le 10 novembre 2025

 

Heure :     

9 h [HAA]

 

Lieu :       

Salle Joe et Kay
Centre E.&P. Sénéchal
60 Rue Ouellette
Grand-Sault (N.-B.) E3Z 0B6

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Cassandra Côté, Gestionnaire des communications, Commission de services régionaux Nord-Ouest, 506-735-2564, [email protected]

