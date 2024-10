/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Amazon DXT4 : piquetage symbolique des employé-es lundi matin/

MONTRÉAL, le 20 oct. 2024 /CNW/ - Les employé-es syndiqués d'Amazon DXT4, à Laval, effectueront du piquetage symbolique devant leur entrepôt lundi matin en appui à leur comité de négociation.

Des travailleuses et des travailleurs du seul entrepôt syndiqué au Canada seront disponibles pour entrevue. Le président du Syndicat des travailleuses et travailleurs d'Amazon Laval-CSN, Félix Trudeau, sera également sur place.

QUOI : Piquetage symbolique

QUI : Les employé-es syndiqués d'Amazon

QUAND : Lundi 21 octobre 2024 à 9 h 45

OÙ : Devant l'entrepôt Amazon DXT4, 5555 rue Ernest-Cormier, Laval (Québec) H7C 2S9

À propos

Le 19 avril dernier, la CSN déposait une requête auprès du Tribunal administratif du travail (TAT) pour représenter les 230 salarié-es de l'entrepôt DXT4 d'Amazon, rue Ernest-Cormier, à Laval. Au cours des semaines précédentes, c'est en grand nombre que les salarié-es avaient rallié leur syndicat. Le 10 mai, le TAT accréditait officiellement le syndicat, reconnaissant qu'une majorité d'employé-es y avaient adhéré. La négociation avec Amazon a débuté en juillet en vue d'établir une première convention collective.

Fondée en 1921, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) regroupe 330 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour renseignements : François L'Écuyer, Service des communications de la CSN, Cell. : 514 949-8973, [email protected]