/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - 500e jour sans convention collective de la FIQ - Point de presse de la présidente Julie Bouchard/

MONTRÉAL, le 9 août 2024 /CNW/ - La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ convie les représentant-e-s des médias à assister à un point de presse de sa présidente, Julie Bouchard, à l'occasion du 500e jour sans convention collective. Mme Bouchard expliquera pourquoi la FIQ demeure en négociation et l'importance de parvenir à une entente pour les 80 000 professionnelles en soins qu'elle représente.

Elle exposera aussi les défis auxquels sont confrontées les infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques membres de la FIQ, ainsi que les impacts de l'absence de convention collective sur leur santé, leur bien-être et la qualité des soins offerts à la population québécoise. Elle abordera également les attentes de la FIQ vis-à-vis du gouvernement de la Coalition Avenir Québec (CAQ). Une période de questions suivra la présentation de Mme Bouchard.

Aide-mémoire

Quoi : Point de presse de Julie Bouchard, présidente de la FIQ, à l'occasion du 500e jour sans convention collective Quand : Lundi 12 août 2024 à 9h30 Où : Devant l'Hôpital Notre-Dame 1560, rue Sherbrooke Est Montréal (Québec) H2L 4M1





À propos de la FIQ

La FIQ compte plus de 80 000 membres infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques travaillant dans les établissements de santé aux quatre coins du Québec. Elle est une organisation féministe, composée à près de 90 % de femmes, vouée à la défense de ses membres, mais également à celle des patient-e-s et du réseau public de santé.

