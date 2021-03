/R E P R I S E -- Assurance-emploi : la CSN demande à l'ensemble des partis fédéraux d'appuyer l'extension des programmes d'aide/

MONTRÉAL, le 8 mars 2021 /CNW Telbec/ - Alors que des milliers de travailleuses et de travailleurs n'ont toujours pas retrouvé leur source de revenus, la CSN interpelle l'ensemble des partis politiques siégeant à la Chambre des communes pour que ceux-ci appuient le projet du gouvernement canadien de prolonger la période de couverture des programmes de l'assurance-emploi et des prestations canadiennes d'urgence et de relance économique.

Pour la CSN, la crise de la COVID-19 a démontré toutes les lacunes des modalités de l'assurance-emploi dénoncées par le mouvement syndical depuis des années. « Nous avons salué la bonification du programme d'assurance-emploi et la mise sur pied, dès les premières semaines de la pandémie, des prestations canadiennes, rappelle le président de la CSN, Jacques Létourneau. Alors que l'économie redémarre tranquillement, de nombreux secteurs en auront pour plusieurs mois avant de retrouver un semblant de normalité, notamment dans les secteurs de la culture et du tourisme. On ne peut pas abandonner ces travailleuses et ces travailleurs, alors que la campagne de vaccination en cours nous permet d'espérer des jours meilleurs dans un avenir proche. »

Ainsi, la centrale syndicale demande à l'ensemble des partis d'opposition d'appuyer le projet de loi déposé par le gouvernement. « Nous appelons l'ensemble des partis politiques à faire preuve de leur sens des responsabilités. Les travailleuses et les travailleurs n'accepteront pas que les joutes partisanes se fassent à leur détriment. Ce projet de loi doit être adopté, et ce, rapidement », d'ajouter Jacques Létourneau.

Fondée en 1921, la CSN regroupe 300 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et parapublic, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec.

