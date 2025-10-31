/R E P R I S E -- Appel à la prudence - Attention aux petits monstres : La SAAQ vous invite à redoubler de vigilance à l'approche de l'Halloween et du changement d'heure/

QUÉBEC, le 28 oct. 2025 /CNW/ - Alors que le vent frais d'automne fait danser les feuilles mortes et que l'ambiance mystérieuse de l'Halloween s'installe doucement, la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) revient avec ses précieux conseils de sécurité routière. Car bientôt, clowns, dinosaures et princesses envahiront les rues de la province pour leur grande chasse aux friandises et mieux vaut que tout le monde puisse être en sécurité.

Conseils aux conducteurs et conductrices

Évitez de vous déplacer en voiture le soir de l'Halloween, si possible.

Faites preuve de vigilance : ralentissez et anticipez la présence d'enfants enthousiastes et imprévisibles sur la route.

Soyez patients et courtois.

Vérifiez vos angles morts, en particulier ceux des piliers de pare-brise.

Respectez la priorité aux passages pour piétons et aux feux pour piétons.

Conseils aux enfants

Parcours tout un côté de la rue avant de parcourir l'autre côté afin d'éviter de traverser inutilement. Déplace-toi sur les trottoirs et, s'il n'y en a pas, marche sur le bord de la rue face à la circulation.

Traverse les rues aux intersections et respecte la signalisation routière. Avant de t'engager, vérifie la circulation en regardant à gauche, à droite, encore à gauche et derrière ton épaule.

Maquille-toi plutôt que de porter un masque.

Porte des vêtements aux couleurs claires avec des bandes réfléchissantes.

Utilise une lampe de poche pour mieux voir et être plus visible.

Informe tes parents de ton trajet et de l'heure de ton retour.

Ne t'approche pas des véhicules et n'y monte pas sans la permission de tes parents.

Sonne aux portes en groupe ou avec un adulte et attends à l'extérieur des maisons.

Vérifie tes friandises avec tes parents pour t'assurer que tu peux les manger sans danger.

N'oublions pas le changement d'heure!

À l'approche du changement d'heure, la SAAQ tient à rappeler aux conductrices et aux conducteurs d'être particulièrement vigilants. Avec la tombée du jour qui survient désormais dès la fin de l'après-midi et l'absence de neige pour refléter la lumière, la visibilité est réduite, ce qui augmente les risques sur la route. De plus, ce changement d'heure peut entraîner une fatigue accrue chez certaines personnes, ce qui peut affecter leur attention et leurs réflexes.

Faits saillants comparant les 30 jours précédant et les 30 jours suivant le changement d'heure :

Accidents corporels (toutes victimes confondues) entre 17 h et 20 h :

Le nombre d'accidents corporels augmente de 22,3 % après le changement d'heure.

Accidents avec au moins une victime piétonne entre 17 h et 20 h :

Le nombre d'accidents impliquant un piéton blessé bondit de 97,7 % après le changement d'heure.

