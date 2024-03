/R E P R I S E -- Annonce concernant la création de logements abordables pour des personnes vivant avec un trouble de santé mentale à Montréal/

MONTRÉAL, le 8 mars 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal et l'organisme le Mûrier, invitent les représentantes et les représentants des médias à l'inauguration des Habitations des Papillons.

L'honorable ministre du Tourisme, ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec et députée d'Hochelaga, Soraya Martinez Ferrada, la ministre responsable de l'Habitation du Québec, France-Hélène Duranceau, le député de Viau, Frantz Benjamin, la mairesse de Montréal, Valérie Plante et le président du conseil d'administration du Mûrier, Pierre Mercier, prendront part à cet événement et seront disponibles pour répondre aux questions des journalistes sur place. Une visite des lieux sera également organisée pour prise d'images.

Date : Le lundi 11 mars



Heure : 12 h 15



Lieu : Montréal

Les membres des médias qui souhaitent participer à la conférence de presse doivent s'inscrire auprès de [email protected]. En raison de l'espace restreint des lieux deux caméras pour l'ensemble des médias seront autorisées (caméra pool) ainsi que deux photographes.

Le lieu où se tiendra la conférence de presse sera communiqué aux journalistes une fois enregistrés.

