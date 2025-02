/R E P R I S E -- Action symbolique funèbre chez la ministre des Transports - Protégeons les travailleur.euse.s de la signalisation routière !/

QUÉBEC, le 17 févr. 2025 /CNW/ - Les Métallos de la signalisation routière tiendront une action symbolique funèbre devant le bureau de circonscription de la ministre des Transports, le mercredi19 février à 11 h. Les médias sont conviés à l'événement à partir de 11 h, devant le bureau de la ministre au 810 route Jean-Gauvin.

Vers 11 h 30, la présidente de la section locale 9005 des Métallos, Nathalie Perron, le directeur québécois des Métallos, Dominic Lemieux, et le secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc, prendront la parole pour passer un message à la ministre des Transports, qui a refusé les demandes de rencontre formulées par les Métallos au cours de la dernière année.

Depuis 2008, 22 travailleur.euse.s de la signalisation routière sont décédé.e.s au travail. Les travailleur.euse.s de la signalisation routière revendiquent un environnement de travail plus sécuritaire et un meilleur encadrement de l'industrie.

Action symbolique

Mercredi 19 février, à partir de 11 h

Devant le bureau de circonscription de la ministre des Transports, Geneviève Guilbault

810 route Jean-Gauvin, Québec, G1X 0B6

Le groupe fera une courte procession symbolique.

Il y aura ensuite une prise de parole vers 11 h 30, devant le bureau de la ministre.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

SOURCE Syndicat des Métallos (FTQ)

Renseignements : Clairandrée Cauchy, 514 774-4001, [email protected]