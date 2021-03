/R E P R I S E -- 8 mars, Journée internationale des droits des femmes - Les dernières données sur la pauvreté et les inégalités vécues par les femmes/

QUÉBEC, le 4 mars 2021 /CNW Telbec/ - Pour le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, le Collectif pour un Québec sans pauvreté lance la brochure Femmes, inégalités et pauvreté, qui veut mettre en lumière la pauvreté et les inégalités vécues par les femmes au Québec.

Illustrée par Mathilde Cinq-Mars, elle présente les données les plus récentes sur les inégalités économiques et salariales, la conciliation famille-travail, le logement, l'itinérance et bien d'autres enjeux.

Offerte en différent formats, la brochure de 8 pages comprend une liste de références qui mentionne la source exacte des données. Un balado et une série de vignettes ont aussi été produits pour accompagner la brochure.

Tout le matériel est accessible au même endroit : pauvrete.qc.ca/femmes.

La porte-parole du Collectif, Virginie Larivière, est disponible pour entrevue.

SOURCE Collectif pour un Québec sans pauvreté

Renseignements: Patrice Lemieux Breton, responsable des communications, Collectif pour un Québec sans pauvreté, Cellulaire : 418 930-5969 / [email protected]

