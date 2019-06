/R E P R I S E -- 75e anniversaire des pompiers auxiliaires de Montréal - Montréal présentera un grand défilé historique de camions de pompiers/

MONTRÉAL, le 28 juin 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre des célébrations du 75e anniversaire des pompiers auxiliaires de Montréal, la Ville de Montréal convie les Montréalaises et les Montréalais à assister à un défilé historique de camions de pompiers qui aura lieu le 29 juin prochain à compter de 10 h sur l'avenue du Mont-Royal à l'angle de l'avenue du Parc. Le défilé se conclura au parc La Fontaine, rue Émile-Duployé, où se tiendront plusieurs activités destinées aux jeunes et moins jeunes, dont une exposition de véhicules d'urgence, un simulateur d'incendie, etc.

« J'invite toutes les Montréalaises et tous les Montréalais à se joindre aux festivités entourant le 75e anniversaire des pompiers auxiliaires de Montréal en assistant au défilé et en participant aux différentes activités proposées. Il s'agit d'une excellente façon de souligner leur implication, tout en s'amusant », a déclaré Mme Rosannie Filato, responsable de la sécurité publique au sein du comité exécutif.

« Ces célébrations sont une excellente occasion de souligner la contribution importante des pompiers auxiliaires de Montréal et leur implication bénévole auprès du Service de sécurité incendie de Montréal. Ces hommes et ces femmes font partie de l'histoire de notre service. Leur présence lors d'incendies et d'interventions majeurs fait la différence et est hautement appréciée », a ajouté M. Bruno Lachance, directeur du Service de sécurité incendie de Montréal.

Dans le cadre de ce 75e anniversaire, les pompiers auxiliaires de Montréal seront également les hôtes de l'International Fire Buff Associates - 2019 Annual Convention, une convention qui rassemblera près de 200 pompiers auxiliaires en provenance du Canada et des États-Unis.

Pompiers auxiliaires de Montréal

Depuis 1944, les pompiers auxiliaires de Montréal sont présents sur les lieux d'incendies et d'interventions majeurs afin d'apporter du soutien aux membres du Service de sécurité incendie de Montréal et aux citoyens.

Les pompiers auxiliaires de Montréal sont également responsables du Musée des pompiers de Montréal et participent à différentes activités et cérémonies du Service de sécurité incendie de Montréal.

