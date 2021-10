/R E P R I S E -- 23e Semaine des bibliothèques publiques du Québec - Les bibliothèques publiques donnent rendez-vous aux familles !/

MONTRÉAL, le 18 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Au plus fort de la crise sanitaire, le prêt de livres numériques jeunesse a fait un bond de 250 % parce que les familles québécoises avaient besoin d'avoir accès à des livres, que ce soit pour le divertissement ou l'éducation de leurs enfants. Cependant, la pandémie a forcé leur éloignement des bibliothèques alors que 53 % d'entre elles* ont affirmé les avoir moins fréquentées, devant ainsi se priver de nombreux services. L'Association des bibliothèques publiques du Québec et ses partenaires profitent donc de la 23e édition de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec pour inviter les familles à revenir en bibliothèques. Du 16 au 23 octobre 2021, sous le thème Ma biblio : une histoire de famille, la Semaine met en lumière tous les bénéfices d'utiliser l'ensemble des services qui sont offerts aux familles, tant en ligne, que sur place.

Les bibliothèques publiques sont des lieux essentiels, gratuits et accessibles pour tous

Que ce soit pour emprunter une bande dessinée, feuilleter un roman ou assister à l'heure du conte, la lecture sous toutes ses formes est au rendez-vous dans les bibliothèques publiques québécoises. Même pas besoin d'acheter un café pour s'y installer! Ces établissements locaux sont gratuits et accessibles pour tous, et ce, en tout temps. Les bibliothèques créent les conditions propices permettant aux usagers de découvrir leurs intérêts, que soit sur place ou en ligne, via les formats imprimés, audios, vidéos ou numériques ou à travers une vaste collection de documents et de ressources variées.

Les bibliothèques publiques jouent un rôle clé dans le développement de la littératie familiale

La thématique abordée cette année fait référence au rôle essentiel que jouent les bibliothèques publiques auprès des familles québécoises, en contribuant notamment à favoriser la littératie familiale, c'est-à-dire l'ensemble des pratiques reliées à la lecture et à l'écriture à l'intérieur d'un noyau familial et qui influence le développement des enfants. De nombreux programmes sont offerts pour outiller les parents et stimuler l'apprentissage chez l'enfant, sans pression ni attente de performance. Des initiatives telles que Biblio-Jeux -un programme de stimulation du langage oral et de l'écrit chez les enfants- ou les heures du conte permettent de contribuer à développer le plein potentiel de chaque enfant et à réduire les écarts de compétences lors de l'entrée à la maternelle.

Les bibliothèques publiques sont des actrices de premier plan pour la réussite éducative des enfants

En effet, alors que les élèves et étudiants de tout âge ont été touchés par la pandémie, les bibliothèques publiques ont continué à jouer un rôle primordial et leur complémentarité avec le système éducatif est indéniable. En s'adressant à tous les Québécois, des tout-petits aux adultes apprenants, les bibliothèques publiques contribuent à offrir un support éducatif en continu. En dehors des heures de classe, elles prennent le relais et soutiennent les familles dans la réussite éducative des élèves. Ainsi, la bibliothèque publique est le lieu tout indiqué des familles et des enfants pour les accompagner tout au long de leur parcours d'apprentissage.

Les bibliothèques publiques offrent une panoplie de services numériques

Grâce notamment à Bibliopresto, les bibliothèques publiques offrent une multitude d'outils et de services numériques très populaires auprès des familles, permettant une complémentarité entre le virtuel et la fréquentation sur place. Rappelons que même si le fonctionnement des bibliothèques a été chamboulé durant la dernière année et demie, elles ont su adapter leur offre de services pour demeurer accessibles et inclusives, et ce, afin de répondre aux besoins de culture, d'éducation, d'information et de divertissement des familles et de tous les Québécois. Plusieurs plateformes numériques ont d'ailleurs été créées pour répondre aux besoins des usagers. Pensons notamment à Heureduconte.ca, qui rassemble et met en valeur les heures du conte virtuelles ou encore à Quoilire.ca, un service en ligne de suggestions de lectures personnalisées offert par les experts des bibliothèques publiques du Québec.

Finalement, les bibliothèques publiques, notamment grâce au programme Alphanumérique, sont des ressources précieuses pour aider les citoyens à s'y retrouver parmi toutes les technologies nécessaires pour assumer leur citoyenneté (formulaires en ligne, passeport vaccinal, utilisation de Zoom, etc.).

Les bibliothèques publiques donnent rendez-vous aux familles

Les bibliothèques font partie du quotidien des familles et elles les accompagnent à toutes les étapes de leur vie, c'est pourquoi, alors que la situation sanitaire permet la reprise des activités courantes, l'Association des bibliothèques publiques du Québec et ses partenaires souhaitent profiter de la Semaine pour inviter les familles à venir en bibliothèque, à bénéficier des services gratuits qui leur sont offerts sur place, et ce, en toute sécurité.

Plusieurs activités seront organisées dans le cadre de la Semaine pour tous les âges. Elles se dérouleront en ligne ou en bibliothèque, toujours dans le respect des consignes imposées par la Direction générale de la santé publique. Pour plus de détails sur la 23e Semaine des bibliothèques publiques du Québec et pour la programmation complète des activités, rendez-vous au www.semainedesbibliotheques.ca.

À propos de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec

La Semaine des bibliothèques publiques du Québec est organisée par l'Association des bibliothèques publiques du Québec, en partenariat avec Bibliopresto, le Réseau BIBLIO du Québec et Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

