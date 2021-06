/R E P R I S E -- 18 573 personnes lancent un cri du cœur sur le manque de places en service de garde/

« Je suis ici pour nos tout-petits, qui du haut de leur 0-5 ans, n'ont pas encore la chance de s'exprimer et de manifester leur désarroi face à la crise des places en garderie qui sévit actuellement. Depuis le 17 mars, la maman que je suis donne toute l'énergie qui me reste suite à de souvent très courtes nuits, à ce combat. » , déclare Myriam Lapointe-Gagnon.

« C'est au nom de ces pères, mais particulièrement de ces mères épuisées, qui manquent cruellement de ressources et qui veulent retourner sur le marché du travail que j'ai déposé aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, une pétition totalisant plus de 18 000 signataires. Celle-ci demandant notamment de reconnaître la crise actuelle découlant de la pénurie de places en service de garde et exigeant la mise en place d'un plan d'urgence nationale. Je ne sais pas ce que ça prendra au ministre de la Famille Mathieu Lacombe, mais il doit s'ouvrir les yeux. L'enjeu est réel, c'est plus de 51 000 familles qui attendent pour une place actuellement, la liste ne fait qu'allonger depuis que la CAQ est au pouvoir, il faut un plan complet pour s'attaquer à cette crise, et rapidement. », conclut le député Marc Tanguay.

i Annexe de la pétition déposée

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

