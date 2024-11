BEHCHOKǪ̀, NT, le 13 nov. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, fera une annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, au sujet d'un accord de conservation et d'intendance dirigé par des Autochtones. Il sera accompagné de Dahti Tsetso, directrice adjointe de l'Initiative de leadership autochtone, de représentants de gouvernements autochtones, de l'honorable Jay Macdonald, ministre de l'Environnement et du Changement climatique du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, et de Tom Dillon, vice-président principal des Pew Charitable Trusts.

Activité : Annonce Date : Le jeudi 14 novembre Heure : 11 h 30 (HNR) Lieu : Centre culturel Behchokǫ̀

111, Donda Tili

Behchokǫ̀ (Territoires du Nord-Ouest)

Pour être avisés s'il y a des changements au déroulement, les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada à l'adresse [email protected].

