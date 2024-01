13 h 30

Le premier ministre participera à la cérémonie de signature de l'Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources du Nunavut aux côtés du premier ministre du Nunavut, P.J. Akeeagok, et de la présidente de la Nunavut Tunngavik Incorporated, Aluki Kotierk. Le ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, Dan Vandal, sera également présent.