WHEATLEY, ON, le 8 mai 2026 /CNW/ - L'honorable Arielle Kayabaga, députée de London-Ouest, soulignera les principaux investissements prévus dans le cadre de la Mise à jour économique du printemps pour le Programme des ports pour petits bateaux de Pêches et Océans Canada.

Date : le 11 mai 2026

Heure : 9 h 30 HE

Lieu : Port de Wheatley, 21, avenue Kay, Wheatley (Ontario) N0P 2P0

SOURCE Arielle Kayabaga, députée fédérale

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