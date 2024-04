10 h 20

Le premier ministre fera une annonce sur la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs et sur le développement économique de la région. Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, la ministre du Patrimoine canadien, Pascale St-Onge, et la ministre du Revenu national, Marie-Claude Bibeau, seront également présents. Un point de presse suivra.