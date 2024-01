15 h 30

Le premier ministre prononcera une allocution lors d'un événement soulignant la tragédie du vol 752 de Ukraine International Airlines. La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, le ministre des Transports et lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez, la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien, et le Haut-Commissaire du Canada au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Ralph Goodale, seront également présents.