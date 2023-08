« Ostrogoths », Johnny Depp et patrons « toxiques »… les nouvelles décisions du Conseil de presse

MONTRÉAL, le 23 août 2023 /CNW/ - Le Conseil de presse du Québec a publié cinq nouvelles décisions concernant des plaintes qu'on lui avait soumises. Il a rejeté trois plaintes et en a retenu deux.

D2022-03-154 : Samuel Chatigny c. TVA Nouvelles et Le Journal de Montréal

Le Conseil de presse n'a pas jugé partial l'utilisation du mot « ostrogoths », rapporté entre guillemets, dans un article du Journal de Montréal. Il rejette la plainte de Samuel Chatigny visant l'article « Vol des influenceurs à Cancun : six autres "ostrogoths" mis à l'amende par Transports Canada », signé TVA Nouvelles, publié dans Le Journal de Montréal le 21 mars 2022. Le terme « ostrogoths » fait référence aux propos tenus par le premier ministre du Canada Justin Trudeau quelques semaines plus tôt pour qualifier les voyageurs qui ont enfreint des règles de l'aviation et contrevenu aux mesures sanitaires. Quelques jours après le vol qui avait fait les manchettes, M. Trudeau avait déclaré, lors d'une mise à jour de la situation pandémique au Canada : « Quand il y a une gang de sans-dessein qui décident de partir comme des Ostrogoths en vacances, c'est extrêmement frustrant, démoralisant. » En utilisant ce terme entre guillemets, le média fait directement référence à cette déclaration largement médiatisée.

Lire la décision complète

D2022-06-189 : Yves Bellefeuille c. Jean-Louis Bordeleau et Le Devoir

Le Conseil de presse retient à la majorité la plainte d'Yves Bellefeuille contre l'article « Amber Heard a diffamé Johnny Depp, et vice-versa» publié le 2 juin 2022 et blâme le journaliste Jean-Louis Bordeleau et Le Devoir pour manque d'équilibre. En plus de rappeler les grandes lignes de ce procès hypermédiatisé, le journaliste présente les réactions de deux commentatrices qui estiment qu'Amber Heard a été lésée par le processus judiciaire et que le jury a été teinté par la notoriété de Johnny Depp. Ces points de vue vont dans le même sens qu'un extrait de la déclaration d'Amber Heard cité dans l'article. Le Conseil fait valoir que cette couverture des réactions au verdict est déséquilibrée. La réaction de Johnny Depp, l'une des parties centrales dans ce litige, ne s'y retrouve pas, alors qu'on choisit de publier celle d'Amber Heard. Par ailleurs, aucune voix divergente aux propos des commentatrices ne vient nuancer leur point de vue sur le verdict.

Lire la décision complète

D2022-02-112 : André Chevalier c. Stéphane Baillargeon et Le Devoir

Le Conseil de presse rejette la plainte d'André Chevalier visant l'article « Chasse ouverte aux patrons toxiques », du journaliste Stéphane Baillargeon, publié dans le quotidien Le Devoir le 10 février 2022, concernant un grief d'information inexacte. Même si le média avait retiré du reportage initial le nom du plaignant, celui-ci estimait qu'on avait publié des faussetés à son sujet.

Lire la décision complète

D2022-04-160 : Ville d'Acton Vale c. Marie-Ève Martel et La Voix de l'Est

Le Conseil de presse rejette la plainte de Vicky Lessard - déposée au nom de la Ville d'Acton Vale - visant l'article « Ça chauffe à la caserne de pompiers d'Acton Vale » de la journaliste Marie-Ève Martel publié sur le site Internet de La Voix de l'Est, le 20 mars 2022, concernant les griefs d'information inexacte et d'absence de correctif.

Lire la décision complète

D2021-11-221 : Frédéric Khalkhal c. Alain Dubois et Le Montarvillois

Le Conseil de presse retient à la majorité la plainte de Frédéric Khalkhal, directeur de l'information de l'hebdomadaire Les Versants du Mont-Bruno, visant l'article « Non-éligibilité de Véronique Mauro dans le district 5 : un hebdo fait la manchette avec une plainte déjà rejetée! », publié le 27 octobre 2021, concernant l'un des griefs d'information inexacte, et blâme le chroniqueur Alain Dubois ainsi que Le Montarvillois. Cependant, il rejette le grief de conflit d'intérêts et deux autres griefs d'information inexacte.

Lire la décision complète

À propos

Le Conseil de presse du Québec est un organisme privé, à but non lucratif, qui œuvre depuis 50 ans à la protection de la liberté de la presse et à la défense du droit du public à une information de qualité. Son action s'étend à tous les médias d'information distribués ou diffusés au Québec, qu'ils soient membres ou non du Conseil, qu'ils appartiennent à la presse écrite ou électronique. Le Conseil reçoit les plaintes du public et rend des décisions relativement à la déontologie journalistique. Mécanisme d'autorégulation de la presse, le Conseil ne peut être assimilé à un tribunal civil, il ne possède aucun pouvoir judiciaire, réglementaire, législatif ou coercitif; il n'impose aucune autre sanction que morale.

Le Conseil de presse remercie Cision d'avoir rendu possible l'envoi de ce communiqué.

SOURCE CONSEIL DE PRESSE DU QUEBEC

Renseignements: Geneviève Fortin, Conseil de presse du Québec, [email protected]