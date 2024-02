« Nous donnons où nous vivons » : un slogan qui peine à cacher la réalité chez TELUS

RIMOUSKI, QC, le 20 févr. 2024 /CNW/ - Le Syndicat des agents de maîtrise de TELUS (SAMT), section locale 5144 du SCFP, constate que de nouvelles coupures de personnel affecteront les travailleuses et travailleurs basés à Rimouski.

« TELUS n'a pas fait d'annonce publique, car elle est soucieuse de son image de marque. On nous dit que les emplois syndiqués du Québec sont de trop, mais la triste réalité, c'est qu'on dédouble notre travail à l'extérieur du Québec pour mieux justifier de nous l'enlever par la suite. C'est inacceptable! », a déclaré Brian Leclerc, président du SAMT, section locale 5144 du SCFP.

Bien que ces suppressions de postes se fassent via des offres de départs volontaires, c'est une cinquantaine d'emplois de qualité, bien rémunérés qui partent vers l'étranger. Ces emplois délocalisés sont souvent implantés dans des États où les conditions de travail et les droits des salarié(e)s sont nettement inférieurs à ceux du Québec.

« Le fleuron rimouskois devient tranquillement un rafiot outre-mer! Les travailleuses et travailleurs du Québec subissent encore des réductions d'effectifs imposées par des décideurs de l'ouest du pays », d'ajouter le président du SAMT.

Les rapports financiers de TELUS démontrent qu'en dix ans, plus de 6800 bons emplois syndiqués ont été perdus au Canada alors que celle-ci créait 59 700 postes à l'extérieur du pays, soit par des acquisitions d'entreprises ou des transferts d'emplois canadiens à l'étranger. Au Québec, c'est 415 postes qui ont été retirés aux deux sections locales du SCFP pendant la même période.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente plus de 6900 membres du secteur des communications au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

