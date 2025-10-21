Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
Avis aux médias - Le mardi 21 octobre 2025
OTTAWA, ON, le 20 oct. 2025 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
Région de la capitale nationale (Canada)
10 h 00
Le premier ministre présidera la réunion du Conseil des ministres.
Colline du Parlement
Édifice de l'Ouest
17 h 00
Le premier ministre prononcera une allocution à l'occasion de l'ouverture d'un nouveau centre communautaire juif.
