Dans le communiqué Avis aux médias - Le mardi 21 octobre 2025, diffusé le 20-Oct-2025 par Cabinet du Premier ministre du Canada sur le fil de presse CNW, nous avons été informés qu'une mise à jour a été effectuée avec une entrée supplémentaire ajoutée. La copie complète et corrigée suit :

Avis aux médias - Le mardi 21 octobre 2025

OTTAWA, ON, le 20 oct. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)

10 h 00 Le premier ministre présidera la réunion du Conseil des ministres.









Colline du Parlement



Édifice de l'Ouest







17 h 00 Le premier ministre prononcera une allocution à l'occasion de l'ouverture d'un nouveau centre communautaire juif.









Note à l'intention des médias : Prise d'images pool



Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]