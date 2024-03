Briser les barrières, construire des ponts: La vision des jeunes un avenir audacieux

TORONTO, le 5 mars 2024 /CNW/ - Aujourd'hui marque le point culminant de la Conférence #leCanadaquenoussouhaitons 2024, un événement annuel transformateur qui incite les jeunes du Canada à aborder les questions cruciales auxquelles ils et elles sont confrontés, ainsi que leurs communautés et le pays tout entier. Dirigée par la Commission des élèves du Canada (CEC) en partenariat avec Objectif avenir RBC et financée par le gouvernement du Canada, cette conférence novatrice offre une plateforme aux jeunes du Canada pour exprimer leurs préoccupations, partager leurs idées et travailler ensemble à la recherche de solutions.

"Nous croyons au pouvoir des jeunes de susciter des changements positifs dans notre société", a déclaré Sharif Mahdy, directeur général de la Commission des élèves du Canada. "Le mouvement jeunesse #leCanadaquenoussouhaitons et la série de conférences mobilisent les jeunes de tout le pays pour passer à l'action sur des questions clés qui leur tiennent à cœur."

La conférence 2024 #LCQNS a rassemblé 150 jeunes et alliés adultes de divers horizons de tout le Canada pour engager des discussions significatives, collaborer à des solutions et explorer des sujets qui façonnent l'avenir de notre pays. De la consommation de substances, la dépendance et la santé mentale à la sécurité du logement, la sécurité en ligne, l'image corporelle et les préoccupations environnementales, la conférence a suscité des conversations autour des défis de plus en plus complexes auxquels sont confrontés les jeunes d'aujourd'hui.

Les équipes de jeunes ont élaboré des mesures concrètes qu'elles ont présentées directement aux responsables politiques et aux décisionnaires gouvernementaux, des entreprises et des organismes de services à la jeunesse lors d'une exposition nationale parrainée par le programme Objectif avenir RBC au centre-ville de Toronto.

Leurs recommandations comprennent des initiatives telles que des programmes pour les jeunes qui sortent d'un foyer d'accueil pour trouver un nouveau logement, un programme de première dose pour les personnes qui se remettent de leur première overdose, et le développement d'une application qui fonctionne en conjonction avec Jeunesse, J'écoute pour offrir des ressources complètes sur la santé et l'alimentation, appelée "Santé Jeunesse". Les jeunes ont également demandé au gouvernement d'appliquer des réglementations pour décourager les mauvais acteurs de l'IA et faciliter son utilisation positive, ainsi que de donner la priorité au projet de loi S-233, un cadre pour un revenu de base vital garanti.

"Nous sommes ravis de la passion, du dévouement et de la pensée novatrice dont ont fait preuve les jeunes participants et participantes, a déclaré M. Mahdy. "Leurs recommandations sont puissantes et ont le potentiel d'entraîner d'importants changements dans les politiques de notre société."

Pour plusieurs élèves, #leCanadaquenoussouhaitons représente une opportunité de faire partie d'un mouvement plus large en faveur du changement. "Beaucoup d'entre nous ont une voix et veulent être entendus, mais ont l'impression de ne pas pouvoir faire la différence soi-même", a déclaré Roy Murnaghan, un jeune leader qui assiste à la conférence #LCQNS pour la troisième fois. "#leCanadaquenoussouhaitons nous permet de nous rassembler, de partager des idées et de réaliser qu'ensemble, nous pouvons apporter des changements significatifs dans nos communautés et dans l'ensemble du pays."

"RBC s'engage à renforcer la main-d'œuvre de demain en dotant les jeunes des compétences nécessaires à un avenir prospère", a déclaré Mark Beckles, vice-président, Impact social et innovation, RBC. " Avec des partenaires comme la Commission des élèves du Canada, nous nous efforçons de responsabiliser les jeunes leaders en leur offrant des possibilités et des plateformes d'engagement comme la conférence #leCanadaquenoussouhaitons 2024, qui contribue à favoriser une prospérité plus équitable dans nos collectivités."

Des exemples d'initiatives étudiantes antérieures de #LCQNS ont conduit à des impacts tangibles sur les politiques et les programmes pour la jeunesse. Il s'agit notamment d'informer les produits et les ressources de mobilisation des connaissances pour le programme d'éducation sexuelle des écoles secondaires de la Colombie-Britannique en 2023, de lancer une série d'ateliers la vérité menant à la réconciliation en 2022-2023 qui a touché plus de 1000 jeunes, de générer des recommandations pour le rapport 2022 d'UNICEF Canada sur les expériences des jeunes pendant la pandémie de la COVID-19, de s'associer à Jeunesse, J'écoute pour améliorer les ressources et les plates-formes de santé mentale en 2021, et de contribuer directement à la Politique canadienne de la jeunesse en 2018-2019.

