« Le Conseil de presse est là pour vous » : une campagne de sensibilisation pour soutenir l'information de qualité

MONTRÉAL, le 14 août 2023 /CNW/ - Dans le cadre des célébrations de son 50e anniversaire , le Conseil de presse lance une campagne de sensibilisation à travers le Québec.

La campagne, dévoilée aujourd'hui, rayonnera sur Internet, sur les chaînes de télévision et de radio, dans les journaux, et même dans les transports en commun des Québécois, tant dans les grandes villes qu'en région, jusqu'au 31 décembre prochain.

Déclinée en différents formats, la publicité présente les journalistes Noémi Mercier et Pierre Craig, qui réaffirment l'importance du Conseil de presse pour l'information du public. « Nous, les journalistes, pour vous décrire le monde de façon juste, devons respecter des règles », rappellent-ils. « Le Conseil de presse veille au respect de ces règles journalistiques (...) pour que vous puissiez avoir confiance dans le journalisme qui se fait au Québec. »

Le Conseil de presse remercie le ministère de la Culture et des Communications du Québec pour son soutien financier, ainsi que tous les médias membres du Conseil de presse qui, en soutenant cette campagne et la mission du Conseil, favorisent une information de qualité pour tous les Québécois.

Pour visionner la publicité vidéo, cliquez sur ce lien .

À propos du Conseil de presse

Le Conseil de presse du Québec est un organisme privé, à but non lucratif, qui œuvre depuis 50 ans à la protection de la liberté de la presse et à la défense du droit du public à une information de qualité. Son action s'étend à tous les médias d'information distribués ou diffusés au Québec, qu'ils soient membres ou non du Conseil, qu'ils appartiennent à la presse écrite ou électronique. Le Conseil reçoit les plaintes du public et rend des décisions relativement à la déontologie journalistique. Mécanisme d'autorégulation de la presse, le Conseil ne peut être assimilé à un tribunal civil, il ne possède aucun pouvoir judiciaire, réglementaire, législatif ou coercitif; il n'impose aucune autre sanction que morale.

