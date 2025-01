« Le confort commence par le respect », font valoir les Métallos aux clients du groupe InnVest

Lancement d'une campagne pancanadienne en appui aux grévistes du Comfort Inn de Baie-Comeau

MONTRÉAL, le 24 janv. 2025 /CNW/ - Le Syndicat des Métallos a lancé une campagne de sensibilisation auprès des client.e.s du groupe InnVest à travers le Canada, afin que les travailleuses soient mieux traitées. Cette opération vise à appuyer les travailleuses au Comfort Inn de Baie-Comeau, propriété du groupe InnVest, en grève depuis plus de 10 mois, simplement pour obtenir des salaires décents.

Lancement d’une campagne pancanadienne auprès des clients du groupe InnVest, en appui aux grévistes du Comfort Inn de Baie-Comeau (Groupe CNW/Syndicat des Métallos (FTQ))

Dans une quarantaine d'hôtels, dans presque autant de villes différentes, les client.e.s sont sensibilisés au sort de la vingtaine de travailleuses à la rue depuis le 22 mars de l'an dernier. Des tracts ont été distribués hier en après-midi et en soirée par plus d'une cinquantaine de travailleur.euse.s membres des Métallos d'un océan à l'autre. Les client.e.s sont invité.e.s à envoyer un courriel d'appui aux dirigeants du groupe InnVest ainsi qu'aux directions des différents hôtels du groupe au Canada.

« Quand on va dans un hôtel, on souhaite tous savoir que les gens qui veillent à notre confort sont traités dignement. Les prix des chambres ont beaucoup augmenté récemment -- les client.e.s en savent quelque chose -- mais les salaires de ceux qui assurent le confort ne suivent pas. Nous faisons appel à l'empathie des client.e.s du groupe InnVest pour demander à l'employeur de revenir négocier et traiter ses employé.e.s dignement », fait valoir le directeur québécois des Métallos, Dominic Lemieux.

Les travailleuses « réclament simplement des salaires décents. Certaines préposées ayant plus de 20 ans d'expérience gagnent à peine 16,22 $ l'heure. Ce n'est pas assez pour vivre décemment au Québec, et encore moins à Baie-Comeau sur la Côte-Nord où le coût de la vie est plus élevé », peut-on lire dans le dépliant.

« L'employeur doit revenir négocier et mieux traiter les travailleuses. Nous faisons appel à votre sensibilité et votre solidarité. Les personnes qui assurent votre confort et celui de tous les client.e.s du groupe InnVest méritent un salaire décent », est-il écrit dans le tract que de nombreux client.e.s ont trouvé sur le pas de leur porte hier soir et ce matin, ou encore sur leur pare-brise.

Il est possible d'appuyer les travailleuses du Comfort Inn de Baie-Comeau en écrivant aux dirigeants du groupe InnVest au lien suivant. La vingtaine de travailleuses du Comfort Inn de Baie-Comeau, membres de la SL 7065 du Syndicat des Métallos, sont en grève depuis le 22 mars 2024.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

Pour consulter nos communiqués : https://www.metallos.org/actualites-et-medias/actualites/

Pour suivre notre page Facebook : www.facebook.com/SyndicatDesMetallos/

SOURCE Syndicat des Métallos (FTQ)

Renseignements : Clairandrée Cauchy, 514 774-4001, [email protected]